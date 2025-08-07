Eintracht Braunschweig verlängert mit Co-Trainern

Braunschweig (dpa) –

Eintracht Braunschweig hat die Verträge mit Co-Trainer Marc Pfitzner und Torwarttrainer Jasmin Fejzic vorzeitig verlängert. Pfitzner bleibt bis zum 30. Juni 2028 beim Fußball-Zweitligisten, Fejzic bis zum 30. Juni 2027. Neuer Chef-Coach der Eintracht ist seit dieser Saison Heiner Backhaus.

«Marc und Jasmin haben die Eintracht-DNA – aber das allein ist nicht der Grund für die Vertragsverlängerung. Beide leisten hervorragende Arbeit, sind extrem engagiert und entwickeln sich stetig weiter», sagte Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel.