Eintracht Braunschweig trauert um Hans-Georg Dulz

Braunschweig (dpa) – Eintracht Braunschweig trauert um einen der wichtigsten Spieler seiner Meistermannschaft von 1967: Spielmacher Hans-Georg Dulz starb nach Angaben des Vereins bereits am Mittwoch im Alter von 85 Jahren. Der frühere Mittelfeldspieler lebte zuletzt in einem Pflegeheim. Dulz spielte für Borussia Dortmund, den SSV Reutlingen und den Hamburger SV, ehe er nach der Gründung der Fußball-Bundesliga 1963 nach Braunschweig wechselte und mit dem Außenseiter 1967 völlig überraschend die deutsche Meisterschaft gewann. In der Saison 1968/69 ließ er seine Karriere beim FC Aarau in der Schweiz ausklingen. 1970 absolvierte er zusammen mit Otto Rehhagel, Sigfried Held und Hans Tilkowski die Trainerausbildung.

