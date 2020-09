Eintracht Braunschweig muss Geburtstags-Show verschieben

Braunschweig (dpa/lni) – Wegen der Corona-Pandemie hat Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig eine für Dezember geplante Show zum 125. Geburtstag des Vereins um ein halbes Jahr verschoben. Neuer Termin für die Großveranstaltung in der Braunschweiger Volkswagen-Halle soll der 1. Juli 2021 sein, teilte die Eintracht am Mittwoch mit. «Mit der Verlängerung des Verbots von Großveranstaltungen bis Ende des Jahres ist nun endgültig klar, dass die Show am 15. Dezember 2020 nicht stattfinden kann», sagte Präsidiumsmitglied Christoph Bratmann, der nach dem Rücktritt von Sebastian Ebel aktuell die Amtsgeschäfte leitet.

Homepage von Eintracht Braunschweig

Mitteilung von Eintracht Braunschweig