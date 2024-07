Eintracht Braunschweig leiht Torhüter Grill von Union Berlin

Braunschweig (dpa/lni) –

Zweitligist Eintracht Braunschweig hat Torhüter Lennart Grill ausgeliehen. Wie der Club mitteilte, kommt der 25-Jährige vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin. Beide Vereine vereinbarten eine leistungsabhängige Kaufpflicht für den Schlussmann. Grill ist bereits im Trainingslager der Eintracht im österreichischen Bad Häring eingetroffen.

In der vergangenen Saison war Grill an den VfL Osnabrück verliehen. Bei den Niedersachsen stand der 1,92-Meter-Mann in den ersten 15 Saisonspielen zwischen den Pfosten, wurde dann aber nicht mehr berücksichtigt.

«Lennart ist ein sehr interessanter Torwart, der seine Fähigkeiten bereits nachgewiesen hat. Wir wollen Lennart nach einer für ihn nicht zufriedenstellenden Leihstation in Osnabrück wieder zurück zu alter Stärke verhelfen und seine Entwicklung vorantreiben», sagte Sportgeschäftsführer Benjamin Kessel.