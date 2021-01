Eintracht Braunschweig kassiert bittere Niederlage in Aue

Aues Florian Krüger (2.v.l.) erzielt das Tor zum 1:1. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Aue (dpa/lni) – Eintracht Braunschweig hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga eine bittere Niederlage kassiert. Trotz einer frühen Führung verlor der Aufsteiger am Sonntag mit 1:3 (1:1) beim FC Erzgebirge Aue. Fabio Kaufmann belohnte in der 17. Minute eine gute Anfangsphase der Eintracht. Doch Aues U21-Nationalspieler Florian Krüger traf in der 42. und 67. Minute für die Gastgeber. Kurz vor Schluss machte Pascal Testroet dann alles klar (88.).

Der 21 Jahre alte Krüger nutzte kurz vor der Pause eine Eckball-Verlängerung des früheren Braunschweigers Steve Breitkreuz. In der zweiten Hälfte schloss er einen Konter ab, den die Auer am eigenen Strafraum begannen und die Braunschweiger nicht konsequent unterbanden. Eintracht-Coach Daniel Meyer hatte sowohl Krüger als auch Testroet nach Aue geholt, als er den FC Erzgebirge trainierte.

