Eintracht Braunschweig holt Abwehrtalent Sanoussy Ba

Braunschweig (dpa/lni) – Eintracht Braunschweig hat Sanoussy Ba für die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga verpflichtet. Der 20 Jahre alte Außenverteidiger kommt von RB Leipzig und erhielt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027, wie der Verein aus Niedersachsen mitteilte. Das Defensivtalent war in der vergangenen Saison an den österreichischen Erstligisten Linzer ASK ausgeliehen und kam auf elf Pflichtspiele.

Die Braunschweiger sehen in Ba großes Entwicklungspotenzial. «Sanoussy wurde in Leipzig hervorragend ausgebildet und kommt trotz seines jungen Alters bereits auf Spielzeit im Herrenfußball», sagte Sportdirektor Benjamin Kessel.