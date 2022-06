Eintracht Braunschweig gewinnt Testspiel gegen Freiburg II

Lautenbach (dpa/lni) –

Fußball-Zweitligist Eintracht hat den ersten Härtetest seiner Saisonvorbereitung bestanden. Während eines Trainingslagers im Schwarzwald besiegte der Aufsteiger das Drittliga-Team SC Freiburg II am Dienstag mit 1:0 (1:0). Das einzige Tor schoss Neuzugang Anton Donkor in der zweiten Minute. Der erst am Vortag von RB Leipzig ausgeliehene Mehmet Ibrahimi kam noch nicht zum Einsatz. Testspieler Dorian Cevis wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Der 21-jährige Offensivspieler vom FC Augsburg II absolviert in dieser Woche ein Probetraining bei der Eintracht.