Eintracht Braunschweig gewinnt Testspiel gegen Dresden

Ein Fußball geht ins Netz. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Heiligenstadt (dpa/lni) – Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig hat zum Abschluss seines fünftägigen Trainingslagers ein Testspiel gegen Dynamo Dresden mit 1:0 (0:0) gewonnen. Neuzugang Nico Klaß erzielte in Heiligenstadt in der 58. Minute den Siegtreffer gegen den lange Zeit besseren Fußball-Drittligisten. Die Neuzugänge Iba May, Fabio Kaufmann, Yassin Ben Balla sowie Rückkehrer Suleiman Abdullahi liefen am Freitag erstmals für die Eintracht auf.

Der große Umbruch nach dem Wiederaufstieg ist nach insgesamt zehn Spielerverpflichtungen fast abgeschlossen. «Wir sind zu 98,5 Prozent fertig», sagte Trainer Daniel Meyer der «Braunschweiger Zeitung». «Mit den Transfers von Suleiman Abdullahi und Iba May sind unsere Planungen eigentlich abgeschlossen. Wir sind sehr zufrieden, was wir alles umsetzen konnten.» Ein weiterer Stürmer soll aber noch kommen.

