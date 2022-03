Eintracht Braunschweig gewinnt Montagabend-Spiel in Dortmund

Dortmund (dpa/lni) –

Eintracht Braunschweig hat im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga einen wichtigen Auswärtssieg geschafft. Der Tabellenvierte gewann am Montagabend mit 1:0 (1:0) bei Borussia Dortmund II und kann nun mit einem weiteren Erfolg im Nachholspiel beim direkten Konkurrenten VfL Osnabrück bis auf Platz zwei vorstoßen. Maurice Multhaup schoss in der 26. Minute das Siegtor. Mittelfeldspieler Robin Krauße sah ebenfalls schon in der ersten Halbzeit seine fünfte Gelbe Karte in dieser Saison und wird deshalb am Samstag in Osnabrück fehlen (14.00 Uhr/NDR und MagentaSport).

Vor 2079 Zuschauern verpassten es die Braunschweiger in der zweiten Hälfte, einen zweiten Treffer nachzulegen. Lion Lauberbach (47.), Multhaup (55.) und Sebastian Müller (63.) ließen jeweils große Chancen aus. In der letzten Viertelstunde geriet die Eintracht deshalb noch einmal etwas unter Druck.