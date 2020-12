Eintracht Braunschweig gewinnt Kellerduell mit FC St. Pauli

Paulis Maximilian Dittgen (r) in Aktion. Foto: Swen Pförtner/dpa

Braunschweig (dpa) – Die Krise des FC St. Pauli spitzt sich in der 2. Fußball-Bundesliga weiter zu. Der Tabellenvorletzte verlor am Samstag auch das Kellerduell bei Eintracht Braunschweig mit 1:2 (1:0) und blieb damit zum achten Mal nacheinander ohne Sieg. Dabei traf Maximilian Dittgen in diesem Nordduell schon in der 2. Minute für die Hamburger. Die Eintracht geriet dadurch im zehnten Spiel dieser Saison bereits zum sechsten Mal sehr früh in Rückstand. Doch Marcel Bär (67.) und der für ihn eingewechselte Fabio Kaufmann (82.) belohnten mit ihren Toren noch den Kampfgeist des Aufsteigers, der in der zweiten Halbzeit deutlich mehr für dieses schwache Spiel tat.

St. Pauli wachte erst nach dem Rückstand wieder auf und hatte durch Igor Matanovic (88.) und Finn Ole Becker (89.) noch zwei große Chancen zum Ausgleich. Doch Becker scheiterte am Braunschweiger Keeper Jasmin Fejzic, den Trainer Daniel Meyer als Reaktion auf die Rückschläge der vergangenen Wochen wieder ins Tor gestellt hatte.

