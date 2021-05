Eintracht Braunschweig: Frank Fiedler tritt zurück

Braunschweig (dpa) – Bei Eintracht Braunschweig geht der personelle Umbruch nach dem Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga weiter. Am Montag erklärte der Aufsichtsrats-Vorsitzende Frank Fiedler seinen Rücktritt. Der Finanzvorstand des Eintracht-Sponsors Volkswagen Financial Services AG zieht sich komplett aus dem Kontrollgremium zurück und nannte dafür in einem Schreiben an das Präsidium des Clubs «persönliche Gründe». Fiedler hatte den Aufsichtsrats-Vorsitz bei der ausgegliederten Profifußball-Abteilung Eintracht Braunschweig Gmbh & Co. KGaA erst im vergangenen Jahr als Nachfolger des langjährigen Eintracht-Präsidenten Sebastian Ebel übernommen.

© dpa-infocom, dpa:210531-99-803835/2

Homepage von Eintracht Braunschweig