Eintracht Braunschweig erobert einen Aufstiegsplatz

Braunschweig (dpa/lni) – Eintracht Braunschweig hat den nächsten Schritt in Richtung 2. Fußball-Bundesliga geschafft und einen direkten Aufstiegsplatz erobert. Der späte Siegtreffer von Marvin Pourié am Samstag zum 2:1 (1:0)-Erfolg gegen die SG Sonnenhof Großaspach bescherte den Niedersachsen am Samstag den vierten Erfolg im fünften Spiel nach der Coronavirus-Pause und sechs Partien vor dem Saison-Ende auch den Sprung auf Platz zwei. Zwar kann der FC Bayern München II am Sonntag noch vorbeiziehen, doch die Reservemannschaft des deutschen Meisters kann nicht in die 2. Liga aufsteigen.

Martin Kobylanski zeigte nach 18 Minuten einmal mehr seine gute Form. Der Offensivspieler traf nach Zuspiel von Eintracht-Stürmer Nick Proschwitz zum 1:0. Für Kobylanski war es der 14. Saisontreffer und bereits der fünfte Treffer nach der Corona-Pause. Nach dem Seitenwechsel verwaltete die Mannschaft von Trainer Marco Antwerpen die Partie nur noch und wurde dafür vom Tabellenvorletzten bestraft. Kai Brünker traf in der 79. Minute per Kopf zum nicht unverdienten 1:1-Ausgleich. Doch der eingewechselte Pourié erzielte zwei Minuten vor dem Ende doch noch den Siegtreffer. Am Dienstag (19.00 Uhr) geht es für die Niedersachsen mit einem Auswärtsspiel beim Aufstiegskonkurrenten FC Ingolstadt weiter.

