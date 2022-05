Eintracht Braunschweig: Aufstieg in Meppen perfekt machen

Braunschweig (dpa/lni) –

Eintracht Braunschweig kann an diesem Samstag den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga perfekt machen. Der Tabellenzweite der 3. Liga benötigt dafür nur noch einen Sieg aus den beiden letzten Saisonspielen. Die erste Chance dazu besteht an diesem Samstag um 14.00 Uhr im Niedersachsen-Duell beim SV Meppen.

Das Spiel wird im NDR-Fernsehen und bei MagentaSport live übertragen. Rund 2500 Fans wollen die Eintracht ins Emsland begleiten. Für die Braunschweiger wäre es der sechste Zweitliga-Aufstieg ihrer Geschichte nach 1988, 2002, 2005, 2011 und 2020.

Die aktuelle Form spricht für die Eintracht. Sie gewann in der 3. Liga acht der vergangenen zehn Spiele. Die Meppener dagegen sind nach einer starken ersten Saisonhälfte nur Letzter der Rückrunden-Tabelle. Allerdings haben die Braunschweiger seit der ersten gemeinsamen Saison der beiden Clubs 1988/89 in der 2. Bundesliga bei bislang neun Versuchen noch nie in Meppen gewonnen.