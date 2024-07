Einschränkungen wegen Bauarbeiten im Bahnverkehr im Norden

Elmshorn/Neumünster (dpa/lno) –

Auf der wichtigen Bahnstrecke von Hamburg nach Kiel kommt es wegen Bauarbeiten zu Einschränkungen. Von Donnerstag (heute) 21.00 Uhr bis Montag 4.00 Uhr fährt zwischen Elmshorn und Neumünster kein Zug. Nach Angaben der Deutschen Bahn werden mehrere Bahnübergänge erneuert und Gleise auf verschiedenen Abschnitten instandgesetzt.

Die Bahn gibt folgende Empfehlungen: Reisende, die direkt von Hamburg nach Kiel fahren, können den RE8/RE80 von Hamburg Hauptbahnhof nach Bad Oldesloe nutzen. Ab Bad Oldesloe ZOB, Bussteig C1, verkehrt der Bus RE7 nach Kiel. Reisende von Kiel direkt nach Hamburg können den Bus RE7 ab Kiel Kaistraße nach Bad Oldesloe nutzen und ab Bad Oldesloe den RE8/RE80 nach Hamburg Hauptbahnhof.

Fahrgäste nach Wrist und Brokstedt können den Bus RE70 zwischen Elmshorn und Neumünster nutzen. Die Ersatzhaltestelle in Neumünster wird in diesem Zeitraum zum Parkplatz Post in der Friedrichstraße Ecke Färberstraße verlegt.

Im Fernverkehr fallen die ICE-Sprinter Kiel–Hamburg–Hannover-Frankfurt/M. (München) sowie die ICE-Züge Kiel/Lübeck–Hamburg–Bremen-Hannover-Fulda-Nürnberg-München von Freitag, 19. Juli bis Sonntag, 21. Juli, jeweils ganztägig zwischen Kiel und Hamburg aus.