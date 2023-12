Einschränkungen im Fern- und Regionalverkehr wegen Streik

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Der am Donnerstagabend begonnene Warnstreik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat am Freitagmorgen in Hamburg und Schleswig-Holstein zu starken Einschränkungen des Fern- und Regionalverkehrs sowie des S-Bahnverkehrs in Hamburg geführt. Trotz allem seien die Notfahrpläne gut angelaufen und wenige Reisende an den Bahnhöfen anzutreffen, teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn der Deutschen Presse-Agentur am Freitagmorgen mit.

Demnach fahren die S-Bahn-Züge im 20 bis 30-Minuten-Takt, im Regionalverkehr seien größere Verspätungen zu erwarten. In den Auskunftsmedien auf bahn.de und in der App DB Navigator seien alle Verbindungen des Notfahrplans abrufbar. Zudem hat die Bahn erneut eine Streik-Rufnummer eingerichtet. Unter 08000-996633 könnten sich betroffene Fahrgäste über ihre Verbindungen informieren.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hatte am Mittwoch zu dem 24-stündigen Warnstreik bei der Deutschen Bahn und anderen Unternehmen wie der AKN aufgerufen. Der Ausstand im Personenverkehr sollte am Donnerstagabend, 22.00 Uhr, beginnen und bis Freitagabend, 22.00 Uhr, dauern.