Einschränkungen bei Großveranstaltungen und zu Silvester

Hamburg (dpa/lno) – Über die bereits vom rot-grünen Senat beschlossenen Corona-Maßnahmen hinaus kommen auf die Hamburger Teilnehmerbeschränkungen bei Großveranstaltungen und Einschränkungen zu Silvester zu. Bei den Großveranstaltungen gelte eine Reduzierung der Teilnehmerzahl auf 30 bis 50 Prozent, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) nach einer Konferenz der Ministerpräsidenten mit der scheidenden Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihrem designierten Nachfolger Olaf Scholz (SPD). Generell seien in Innenräumen 5000 Teilnehmer zulässig, im Freien – also auch in Fußballstadien – maximal 15.000.

Zum Jahreswechsel soll es erneut Einschränkungen geben. «Wir haben entschieden, dass wir das Silvesterfest wie im Vorjahr verbringen müssen», sagte Tschentscher. So wird der Verkauf von Böllern und Feuerwerk abermals verboten. Außerdem wird auch das Abbrennen von Feuerwerk an besonders publikumsträchtigen Plätzen in der Innenstadt untersagt.

Die anderen von der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag beschlossenen Maßnahmen – etwa die Ausweitung der 2G-Regel auf den Einzelhandel, die Wiedereinführung der Maskenpflicht bei 2G, 2G plus in Clubs und anderen Gaststätten, in denen getanzt wird, oder die Kontaktbeschränkung für Ungeimpfte – waren vorbesprochen und so bereits am vergangenen Dienstag vom Senat beschlossen worden. Sie sollen am Samstag in Kraft treten.

