Einsatzübung im Emstunnel: A31 stundenlang gesperrt

Leer (dpa/lni) –

Der Emstunnel in Leer ist für eine großangelegte Einsatzübung von Rettungsdiensten und Feuerwehren am Samstagmorgen voll gesperrt worden. Dafür werde der Verkehr auf der Autobahn 31 an den Anschlussstellen Leer-Nord und Weener abgeleitet, teilte die Niederlassung Nord der Autobahn GmbH des Bundes mit. Bei der Übung werde der Brand eines Fahrzeuges in dem Tunnel simuliert. Dabei sollen auch die eingebauten Sicherheitssysteme wie Kameras und Lautsprechersysteme getestet werden.

Größere Staus habe es nach Angaben der Autobahnpolizei am Vormittag durch die Sperrung nicht gegeben. Ab 15.00 Uhr soll sie dann wieder aufgehoben werden.