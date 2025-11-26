Einsatzkräfte retten sinkenden Katamaran in Bremerhaven

Bremerhaven (dpa/lni) –

Die Feuerwehr in Bremerhaven hat zusammen mit Kräften des Technischen Hilfswerks das Sinken eines unbemannten Katamarans verhindert. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, wurden die Einsatzkräfte am frühen Nachmittag verständigt, als das etwa sieben Meter lange Schiff an einem Anleger im Neuen Hafen auf der Steuerbordseite, also der rechten Seite, bereits kräftige Schlagseite hatte.

Mit mehreren Pumpen wurde Wasser aus dem Schiff gefördert. Zeitgleich befestigten Feuerwehrtaucher einen speziellen Hebesack am Rumpf des Katamarans, um das Boot wieder aufzurichten. Die Wasserschutzpolizei sperrte kurzfristig den Schiffsverkehr im Neuen Hafen, um den Tauchereinsatz zu sichern. Austretende Betriebsmittel seien vom Technischen Hilfswerk eingedämmt worden, hieß es. Verletzt wurde dem Sprecher zufolge niemand. Am späten Nachmittag war der Einsatz den Angaben zufolge zu Ende.