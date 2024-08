Einsatzkräfte finden Leiche nach Dachstuhlbrand

Eine Dachgeschosswohnung in Lüneburg gerät in Brand. (Symbolbild) Marijan Murat/dpa

Lüneburg (dpa/lni) –

Nach einem Brand in einem Wohngebäude in Lüneburg haben Einsatzkräfte eine Leiche in einer Dachgeschosswohnung gefunden. Bei dem Toten handele sich um einen Mann, wohl einen der Bewohner der Dachgeschosswohnung, sagte ein Polizeisprecher. Die Leiche war bisher nicht identifiziert, auch die Todesursache stand zunächst nicht fest. Zwei weitere Bewohner der Wohnung wurden schwer verletzt – etwa wegen Rauchvergiftung.

Nach den bisherigen Ermittlungen war das Feuer am frühen Morgen in der Dachgeschosswohnung am Rande der Innenstadt ausgebrochen. Auszuschließen seien weder eine technische Ursache noch fahrlässige Brandstiftung – per Zigarette.

Der Dachstuhl geriet den Angaben zufolge komplett in Brand, wegen der engen Bebauung griff das Feuer auch auf den Dachstuhl eines angrenzenden Wohngebäudes über. Die Feuerwehr war mit mehr als 250 Einsatzkräften am Brandort. Es gelang ihnen, das Feuer einzudämmen und zu löschen, außerdem verhinderten sie weitgehend, dass das Feuer auf weitere angrenzende Gebäude übergriff.

Mehrere Menschen wurden aus dem mehrgeschossigen Wohngebäude geholt, ein Bewohner wurde mit einem sogenannten Sprungretter der Feuerwehr aus der brennenden Dachgeschosswohnung befreit. Der Schaden dürfte Schätzungen zufolge bei mehreren Hunderttausend Euro liegen. Die Ermittlungen dauern an.