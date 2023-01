Einsatzhundertschaft übt in Kiel

Eutin/Kiel (dpa/lno) –

Keine gefährliche Lage, nur Training: Die Einsatzhundertschaft der schleswig-holsteinischen Landespolizei wird am Mittwochabend an verschiedenen Orten in Kiel mehrere Übungen absolvieren. Dies ist für 19.30 Uhr bis etwa 22.30 Uhr vorgesehen, wie die zuständige Polizeidirektion am Dienstag mitteilte. Dazu würden auch einzelne Bereiche abgesperrt werden. Zudem könnten mehr Polizeifahrzeuge mit Blaulicht zu sehen sein als sonst. Angehörige der Polizeidirektion Kiel werden die Übung unterstützen. Für die Bevölkerung würden keine Auswirkungen erwartet, hieß es.