Einsatzfahrzeuge kollidieren in Papenburg – Schwerverletzte

Papenburg (dpa/lni) –

Bei der Kollision eines Rettungswagens mit einem Feuerwehrfahrzeug in Papenburg sind ein Notarzt und ein Notfallsanitäter schwer verletzt worden. Die beiden Fahrer erlitten leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Der Rettungswagen war demnach am Donnerstagnachmittag Uhr mit Blaulicht und Martinshorn auf der Rheiderlandstraße unterwegs, das Feuerwehrfahrzeug auf der Straße Bethlehem rechts. Im Kreuzungsbereich stießen beide Einsatzfahrzeuge zusammen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr der Rettungswagen trotz roter Ampel, während das Feuerwehrfahrzeug Grün hatte.

Zustand des Patienten unklar

Ein 34-jähriger Notarzt und ein 50 Jahre alter Notfallsanitäter im Rettungswagen erlitten schwere Verletzungen. Die 25 Jahre alte Fahrerin des Rettungswagens und der 40-jährige Fahrer des Feuerwehrfahrzeugs wurden leicht verletzt. Alle vier wurden in Krankenhäusern behandelt.

Im Rettungswagen befand sich laut Polizeiangaben zudem ein 41 Jahre alter Patient, dessen Zustand bereits vor dem Zusammenstoß kritisch war. Ob sich dieser verschlechterte, blieb zunächst unklar. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, sich zu melden.