Einsatz wegen mutmaßlichem Reizgas an Schule in Lübeck

Nach einem mutmaßlichen Einsatz von Reizgas ist der Rettungsdienst im Einsatz. (Symbolbild) Monika Skolimowska/dpa

Lübeck (dpa/lno) –

Nach dem mutmaßlichen Versprühen von Reizgas hat es an einer Schule in Lübeck am Vormittag einen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gegeben. In dem Schulgebäude soll vermutlich Pfefferspray versprüht worden sein, wie die Polizei berichtete. «Etliche Personen sollen Beschwerden haben und werden versorgt.»

Das Gebäude wurde evakuiert. Der Einsatz im Stadtteil St. Lorenz hat gegen 10.35 Uhr begonnen und dauerte am späten Vormittag an. Für den Einsatz sind die Zufahrtsstraßen zum Behnckenhof gesperrt worden.