Einsatz in Stadthagen – Polizei: Bereich meiden

Die Polizei bittet die Bevölkerung in einem Teil von Stadthagen, in ihren Häusern und Wohnungen zu bleiben. (Symbolbild) Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Stadthagen (dpa/lni) –

Die Polizei bittet die Anwohner in einem Teil von Stadthagen im Landkreis Schaumburg, wegen eines aktuellen Einsatzes zu Hause zu bleiben. Es gebe einen Polizeieinsatz im Rebhuhnweg, heißt es in einer Mitteilung. Nach aktuellem Stand bestehe keine akute Gefahr für die Allgemeinheit.

Aber: «Die Polizei bittet Anwohnerinnen und Anwohner im unmittelbaren Umfeld, in ihren Wohnungen beziehungsweise Häusern zu bleiben. Meiden Sie den Bereich weiträumig.» Zudem soll von Nachfragen oder dem Aufsuchen der Einsatzstelle abgesehen werden, damit die polizeilichen Maßnahmen nicht behindert werden.