Einsatz gegen illegales Glücksspiel in Elmshorn

Bei einer Durchsuchung in Elmshorn im Kreis Segeberg hat die Polizei fünf illegal betriebene Spielautomaten sichergestellt. Außerdem wurde eine unerlaubte Pokerrunde beendet. Bernd Thissen/dpa

Elmshorn (dpa/lno) –

Die Polizei hat in den Räumen eines Vereins in Elmshorn (Kreis Pinneberg) fünf illegal betriebene Spielautomaten beschlagnahmt. Außerdem sei in einem Hinterzimmer eine ebenfalls illegale Pokerrunde aufgeflogen, teilte die Polizei mit. Ferner seien bei der von der Staatsanwaltschaft angeordneten Durchsuchung der Vereinsräume mehr als 700 Gramm Cannabisblüten sowie unversteuerter Tabak beschlagnahmt worden.

Die Polizei ermittelt jetzt gegen die Betreiber wegen des Verdachts der unerlaubten Veranstaltung von Glücksspielen sowie des gewerbsmäßigen Handelns mit Betäubungsmitteln. Anwohner hatten die Polizei auf die Spur gebracht, als sie am Sonntagabend eine Ruhestörung gemeldet hatten.