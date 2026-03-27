Einsatz der Boote zur Walrettung unterbrochen

Die Boote, mit denen der Buckelwal begleitet wird, haben ihren Einsatz am Freitagnachmittag zunächst unterbrochen. Marcus Brandt/dpa

Timmendorfer Strand/Warnkenhagen (dpa) –

Die Boote zur Begleitung des von einer Sandbank vor Timmendorfer Strand befreiten Buckelwals haben ihren Einsatz unterbrochen. Das sagten Sprecher der Wasserschutzpolizei und der Umweltschutzorganisation Greenpeace.

Die Einsatzkräfte wollen am Samstag wieder rausfahren, wie die Greenpeace-Sprecherin sagte. Voraussetzung sei, dass man die Position des Wals ausmachen könne. Sie bat die Bevölkerung mitzuhelfen, indem Walsichtungen gemeldet oder in den sozialen Medien gepostet werden.

Am Freitagnachmittag schwamm der Buckelwal im Zickzack vor der mecklenburgischen Küste, wie die Sprecherin sagte.