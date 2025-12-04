Einsatz auf Recyclinghof: Verdächtiger Fund ist Dünger

Ein verdächtiger Fund auf einem Recyclinghof erweist sich als harmlos. Lino Mirgeler/dpa

Osterrönfeld (dpa/lno) –

Ein als potenziell gefährlich eingestufter Stoff auf dem Recyclinghof in Osterrönfeld (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat sich als harmlos herausgestellt. Es bestand der Verdacht, dass sich in einer Art Munitionskiste ein Giftgas-Kampfstoff befindet, wie die Polizei mitteilte.

Das Betriebsgelände wurde vorübergehend gesperrt, zwei Mitarbeiter kamen vorsorglich und unverletzt in ein Krankenhaus. Kampfmittel-Experten identifizierten den Stoff aber schnell als harmloses Düngemittel.