Einsatz auf Recyclinghof: Verdächtiger Fund ist Dünger

Osterrönfeld (dpa/lno) –
Ein als potenziell gefährlich eingestufter Stoff auf dem Recyclinghof in Osterrönfeld (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat sich als harmlos herausgestellt. Es bestand der Verdacht, dass sich in einer Art Munitionskiste ein Giftgas-Kampfstoff befindet, wie die Polizei mitteilte.
Das Betriebsgelände wurde vorübergehend gesperrt, zwei Mitarbeiter kamen vorsorglich und unverletzt in ein Krankenhaus. Kampfmittel-Experten identifizierten den Stoff aber schnell als harmloses Düngemittel.
