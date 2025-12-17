Einsamkeit kennt jeder zweite Schleswig-Holsteiner

Fast jeder zweite Mensch in Schleswig-Holstein hat nach einer repräsentativen Umfrage bereits Einsamkeitsgefühle erlebt. (Symbolbild) Sina Schuldt/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Fast jeder zweite Schleswig-Holsteiner hat nach Zahlen der Techniker Krankenkasse (TK) Erfahrungen mit Einsamkeitsgefühlen. 49 Prozent der Befragten hätten das im repräsentativen Einsamkeitsreport 2024 der TK angegeben, teilte die TK mit.

Vor allem Menschen im Alter von 18 bis 39 Jahren und ältere über 60 Jahre seien von Einsamkeit betroffen. «Menschen in der Lebensmitte erleben durch ihr Berufsleben regelmäßig sozialen Austausch oder knüpfen auch durch ihre Kinder neue Kontakte», erläuterte der Leiter der TK-Landesvertretung Schleswig-Holstein, Sören Schmidt-Bodenstein.

Auch Personen mit einem schlechteren Gesundheitszustand gaben den Informationen zufolge an, häufiger von Einsamkeit betroffen zu sein als gesunde Menschen. «Ob zuerst die Einsamkeit oder die Krankheit da war, wissen wir nicht. Aber Einsamkeit nicht nur als Symptom, sondern auch als Ursache zu verstehen, eröffnet neue Wege zur Prävention», so Schmidt-Bodenstein. Gerade in der dunklen Jahreszeit sei es wichtig, soziale Kontakte zu pflegen, denn Einsamkeit könne die Gesundheit beeinträchtigen.

Als hilfreich bei Einsamkeitsgefühlen gaben 74 Prozent der Befragten Spaziergang in der Natur an. Auch Fernsehen (71 Prozent) oder sich um den Haushalt zu kümmern (70 Prozent), gehören zu den häufigsten Aktivitäten gegen Einsamkeitsgefühle.