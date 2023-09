Einnahmen aus P+R-Anlagen deutlich gestiegen

Hamburg (dpa/lno) –

Die Einnahmen aus den über 30 Hamburger Park+Ride-Anlagen (P+R) sind im vergangenen Jahr deutlich auf fast zwei Millionen Euro gestiegen. Im Vorjahr waren es noch 1,2 Millionen Euro – eine Steigerung von rund 60 Prozent, wie aus der Antwort des Senats auf eine Anfrage aus der CDU-Bürgerschaftsfraktion hervorgeht. Die Betriebskosten beliefen sich demnach im vergangenen Jahr auf etwa 484.000 Euro. Die Auslastung der Anlagen stieg den Angaben zufolge zum Vorjahr um 13 Prozent.

Der CDU-Verkehrsexperte Richard Seelmaecker warf dem Senat vor, die Autofahrer abzukassieren. «Der rot-grüne Senat möchte den Autoverkehr in Hamburg immer weiter einschränken. Das Geld der Fahrer nimmt er im Gegenzug allerdings gern an.» Für die CDU sei klar: «P+R Anlagen müssen für Nutzer endlich stadtweit kostenfrei werden. So werden Autofahrer wirklich motiviert, ihr Fahrzeug abzustellen und auf den ÖPNV zu wechseln.» Dies zeige auch die volle Auslastung der kostenlosen P+R-Anlage am Bahnhof Lattenkamp.