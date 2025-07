Einlassung Blocks im Prozess um entführte Kinder erwartet

Hamburg (dpa/lno) –

Am zweiten Verhandlungstag im Prozess um die Entführung zweier Kinder der Hamburger Unternehmerin Christina Block wird am Dienstag (9.30 Uhr) eine Einlassung der Angeklagten erwartet. Zuvor soll vor dem Landgericht noch ein letztes Eröffnungsstatement der Anwältin eines anderen Angeklagten gehört werden. Der Anwalt Blocks hatte in seiner Eröffnungserklärung am Freitag angekündigt, dass sich die 52-Jährige umfangreich zu den gegen sie erhobenen Vorwürfen äußern wolle.

Block ist angeklagt, die Entführung zweier ihrer Kinder aus Dänemark in Auftrag gegeben zu haben, wo diese sich bei ihrem Vater und Ex-Mann der Angeklagten aufgehalten hatten. Hintergrund ist ein jahrelanger Sorgerechtsstreit.

Mit Block stehen in dem Prozess sechs weitere Angeklagte, darunter ihr Lebensgefährte – der frühere Sportmoderator Gerhard Delling (66) – vor Gericht. In ihren Eingangsstatements hatten alle Verteidiger die Vorwürfe gegen ihre Mandanten zurückgewiesen.