Bremen (dpa/lni) –

Die Polizei hat am Freitag in Bremen ein Einkaufszentrum wegen einer Bombendrohung evakuiert. Polizisten durchsuchten das Gebäude mit Sprengstoffspürhunden der Bundespolizei, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das betroffene Einkaufszentrum liegt demnach in Gröpelingen. In dem Stadtteil befindet sich mit der Waterfront eines der zwei größten Bremer Shoppingzentren. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.