Einkaufswagen verkeilt sich unter Regionalzug

Wilhelmshaven (dpa/lni) –

Ein auf die Gleise geworfener Einkaufswagen hat sich unter einer Nordwestbahn in Wilhelmshaven verkeilt. Den rund 40 Bahnreisenden sei nichts passiert, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr entfernte den Einkaufswagen mit einem speziellen Gerät.

Unbekannte warfen am Nachmittag mehrere Gegenstände auf die Gleise, darunter auch den Einkaufswagen. Ein Zug auf der Fahrt nach Oldenburg kollidierte mit den Gegenständen. Der Fahrer der Nordwestbahn leitete eine Schnellbremsung ein, dabei verkeilte sich jedoch der Einkaufswagen unter dem Drehgestell der Bahn.

Die Feuerwehr entfernte den Einkaufswagen, die Polizei sucht nach den Verdächtigen. Rund zwei Stunden später konnte der Zug zurück zum Bahnhof Wilhelmshaven fahren.