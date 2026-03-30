Einigung bei Tarifverhandlungen der Hochbahn

30. März 2026 23:20
Die beiden Parteien haben sich auf eine Einigung verständigt. (Archivbild) Daniel Bockwoldt/dpa
Die beiden Parteien haben sich auf eine Einigung verständigt. (Archivbild) Daniel Bockwoldt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

In den Tarifverhandlungen der Hamburger Hochbahn ist eine Einigung erzielt worden. Das teilten das Verkehrsunternehmen und die Gewerkschaft Verdi am Abend mit.

© dpa-infocom, dpa:260330-930-887698/1

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