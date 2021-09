Einige Studenten sind vor Unistart noch auf Unterkunftssuche

Verschiedenfarbige Schilder weisen den Weg zu den Eingängen in einem Studentenwohnheim. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Göttingen (dpa/lni) – Rund einen Monat vor Vorlesungsbeginn sind an einigen Hochschulstandorten in Niedersachsen Studentinnen und Studenten noch auf der Suche nach einer Bleibe. Das Studentenwerk Göttingen zählte vor einer Woche noch 1420 offene Wohnheim-Bewerbungen für das anstehende Semester. Auch beim Studentenwerk Ostniedersachsen, das unter anderem in Braunschweig, Wolfsburg und Hildesheim Wohnheime betreut, ist die Nachfrage groß.

In Göttingen, wo die Lehrveranstaltungen des Wintersemesters am 25. Oktober beginnen, ist die Warteliste laut Studentenwerk in etwa so lang wie vor der Pandemie. «Das inländische Interesse hat sich erholt», sagte Sprecherin Anett Reyer-Günther. In Göttingen gibt es in etwa 4800 Wohnplätze. Für das anstehende Wintersemester wurden gut 700 neue Mietverträge abgeschlossen.

Beim Studentenwerk Ostniedersachsen sind derzeit gut 90 Prozent aller Plätze belegt – von 4630 Plätzen seien noch rund 300 frei. Regional gebe es Unterschiede: An großen Standorten wie Braunschweig und Hildesheim sei die Auslastung höher. Vor der Pandemie habe es in fast keinem Wohnheim noch freie Zimmer gegeben. Nun sei die Nachfrage in etwa wieder so hoch: Derzeit lägen mehr Anträge vor als Zimmer zur Verfügung stehen. Nach Worten von Sprecherin Christiane Thoroe halten sich aber viele Studierende gleichzeitig mehrere Optionen offen.

