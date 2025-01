Einige Lifte im Harz am Wochenende geöffnet

Braunlage/Torfhaus (dpa/lni) –

Einige Lifte im Harz öffnen an diesem Wochenende. Nach den jüngsten Schneefällen dürften vor allem Rodler und Rodlerinnen auf ihre Kosten kommen. Für Ski- und Snowboardfahrer ist das Angebot aber zunächst noch rar. Auch Langlauf ist noch nicht möglich.

Bereits ab heute läuft in Torfhaus der Rodellift, wie die Betreiber auf ihrer Webseite mitteilten. Er soll jetzt erst einmal täglich geöffnet haben. Auch auf dem Bocksberg in Goslar-Hahnenklee kommen Rodler bereits auf ihre Kosten. Mit der Gondelbahn werden sie dort zum Gipfel befördert. Skifahren ist dort aber bisher nicht möglich. Dafür brauche es mehr Schnee, etwa von Schneekanonen, teilten die Betreiber weiter mit. Doch dafür sei es noch zu warm.

In Sankt Andreasberg sollen Skifahrer von Samstag an erste Schwünge machen können, sagte Betriebsleiter Karsten Otto. «Wir hatten am Donnerstag circa 20 Zentimeter Schnee auf den Pisten – das ist die absolute Untergrenze.» Voraussichtlich ein Sessellift und ein Schlepplift sollen die Wintersportler den Berg hinauf befördern. Die Hänge sollen heute mit Pistenraupen präpariert werden. Die steilen Pisten würden aber noch nicht geöffnet – «dafür reicht der Schnee nicht.»

Auch am benachbarten Sonnenberg sollen Skilifte laufen. «Wir machen mindestens unseren kleinen Lift auf», sagte Betriebsleiter Oliver Schmidt. Genaueres werde erst kurzfristig feststehen. Denn: «Noch ist es in bisschen wenig Schnee.»

Seilbahn am Wurmberg nimmt Betrieb auf

Am Wurmberg in Braunlage nimmt am Wochenende die Seilbahn ihren Betrieb auf, sagte Betriebsleiter Fabian Brockschmidt «Von der Mittelstation bis ins Tal kann dann über die Naturschneerodelbahn gerutscht werden». Skifahrer müssen sich aber vermutlich noch gedulden. «Wir wollen die kommenden kalten Tage nutzen, um Schnee zu produzieren, damit wir auf jeden Fall bis Ende Januar und für die Zeugnisferien Skifahren anbieten können», so Brockschmidt.

An Niedersachsens höchstem Berg hatte es am Donnerstag kräftig geschneit. «Bis zum Nachmittag waren es mindestens zehn Zentimeter – Frau Holle hat schön die Betten ausgeschlagen», berichtete Brockschmidt. Auch heute soll es Neuschnee geben. In den kommenden Tagen halten sich die Temperaturen dann dort sowie im restlichen Harz dann laut dem Deutschen Wetterdienst um den Gefrierpunkt.

Schnee gab es in diesem Winter im Harz bereits häufiger, erstmals Ende November. Lifte liefen aber meist noch nicht, da der Schnee entweder zu wenig war oder schnell wieder taute. Eine Ausnahme machte etwa das Skigebiet Sonnenberg, wo bereits am vergangenen Wochenende ein Lift lief.