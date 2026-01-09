Einige Flüge von und nach Hamburg gestrichen

Das Winterwetter hat laut einer Flughafensprecherin im Luftverkehr einiges durcheinandergewirbelt. Christian Charisius/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Am Hamburger Flughafen ist der Flugbetrieb trotz des Sturmtiefs «Elli» wie geplant angelaufen. Das Winterwetter hat bislang nur geringe Auswirkungen auf den Flugplan. Aktuell sind 18 Starts und 19 Landungen gestrichen, wie der Flughafen auf seiner Internetseite mitteilte.

«Aufgrund der anhaltenden Extremwetterlage kommt es zu Beeinträchtigungen im Luftverkehr, nicht nur in Hamburg, sondern auch an wichtigen Luftfahrt-Drehkreuzen wie Amsterdam oder Paris. Es gibt Verzögerungen, die Airlines haben zurzeit einzelne Flüge gestrichen», sagte eine Flughafen-Sprecherin.

Das Winterdienstteam sei wie in den vergangenen Tagen ununterbrochen im Einsatz. «Die Pisten und Betriebsflächen müssen geräumt und jedes Flugzeug vor dem Start aufwendig enteist werden.»

Flugreisende wurden aufgefordert, sich vor Abflug bei ihrer Airline über den Status des Fluges zu informieren.