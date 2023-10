Einheitsfeiern beginnen mit Bürgerfest in Hamburg

Hamburg (dpa) –

Mit der Eröffnung eines Bürgerfests beginnt an diesem Montag (12.00 Uhr) in Hamburg die zentrale Feier zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober. Bei dem Fest rund um Rathaus und Binnenalster will sich die Stadt zusammen mit rund 400 Partnern und Akteuren in einem bunten Programm als vielfältige, nachhaltige, welt- und zukunftsoffene Metropole präsentieren. Die Feier steht unter dem Motto «Horizonte öffnen». Hunderttausende Besucher werden erwartet.

Höhepunkt der Feierlichkeiten ist am Dienstag (12.30 Uhr) der Festakt in der Elbphilharmonie mit rund 1300 Gästen, darunter die gesamte Staatsspitze und die Regierungschefs der Länder. Zuvor (10.00 Uhr) wird es in der Hauptkirche St. Michaelis – dem «Michel» – einen ökumenischen Gottesdienst geben. Beide Veranstaltungen werden live von ARD (Gottesdienst) und ZDF (Festakt) im Fernsehen übertragen.

Die zentrale Feier zum Tag der Deutschen Einheit wird immer vom Vorsitzland im Bundesrat ausgerichtet und bildet Schluss- und Höhepunkt der Präsidentschaft. Am 3. Oktober wird Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher den Staffelstab symbolisch an Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (beide SPD) übergeben, die das Amt der Bundesratspräsidentin am 1. November übernehmen wird.