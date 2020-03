Eingeschränkter parlamentarischer Betrieb wegen Corona

Hamburg (dpa/lno) – Auch angesichts der Corona-Krise soll der parlamentarische Betrieb in Hamburg aufrechterhalten werden – aber unter besonderen Vorsichtsmaßnahmen und mit Einschränkungen. «Die Bürgerschaft lässt über die Fraktionen abfragen, ob es unter den gewählten Abgeordneten der 22. Wahlperiode Personen gibt, die ihren Urlaub zum Beispiel in Risikogebieten verbracht haben», sagte ein Sprecher der Bürgerschaftskanzlei der Deutschen Presse-Agentur. Solche Abgeordneten müssten der konstituierenden Sitzung am kommenden Mittwoch fernbleiben. Die Sitzung «wird sehr kurz, ist aber formal erforderlich», sagte er. Es gehe vor allem um die Wahl des Bürgerschaftspräsidiums sowie mehrerer Kontrollgremien und Ausschüsse.

Um die Personenzahl und damit das Infektionsrisiko bei der ersten Sitzung möglichst gering zu halten, ist kein Publikum zugelassen. Die Besucherlogen bleiben leer. Noch werde auch darüber beraten, wie Medienvertreter von der konstituierenden Sitzung berichten können, sagte der Bürgerschaftssprecher. Zudem sollten von den Fraktionen nur die Mitarbeiter, die unbedingt nötig seien, im Plenarsaal dabei sein. «Hygiene-Hinweise und Desinfektionsmittel sind selbstverständlich.»

Unter den 54 Abgeordneten der SPD gebe es nach bisherigen Erkenntnissen keinen, der in einem Risikogebiet Urlaub gemacht hat, sagte deren Fraktionssprecher. Ebenso verhält es sich bei den 15 Abgeordneten der CDU. Auch bei Linken (13 Abgeordnete) und AfD (7) ist bislang kein Fall bekannt. Bei den Grünen lief die Umfrage unter ihren 33 Abgeordneten am Wochenende noch.

SPD und Grüne strichen ihre ursprünglich für Montag geplanten Fraktionssitzungen. «Wir wollen die Anwesenheit in diesen Tagen so gering wie möglich halten», sagte Fraktionssprecher Felix Koopmann. CDU, Linke und AfD kommen aber zusammen und wählen ihre Fraktionsvorstände. SPD und Grüne wollen das am Mittwoch regeln.