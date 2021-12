Einfamilienhaus steht in Flamme: Vater und Sohn verletzt

Ein Feuerwehrfahrzeug steht auf dem Hof eines Feuerwehrgerätehauses. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Beim Brand eines Einfamilienhauses in Hamburg-Langenhorn sind in der Nacht zu Donnerstag zwei Menschen verletzt worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte das Haus bereits komplett in Flammen gestanden, teilte die Feuerwehr mit. Eine Familie mit drei Kinder habe sich rechtzeitig aus dem Haus retten und in Sicherheit bringen können. Der Vater und sein zwölf Jahre alter Sohn seien mit Atembeschwerden ins Krankenhaus gefahren.

Nach drei Stunden hatten die Feuerwehrleute den Vollbrand gelöscht. Es seien rund 60 Feuerwehrleute im Einsatz gewesen. Das Einfamilienhaus sei komplett abgebrannt. Benachbarte Gebäude seien ebenfalls von dem Feuer betroffen. Die Brandursache steht noch nicht fest.

