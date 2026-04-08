Einfamilienhaus nach Brand unbewohnbar

Dörverden (dpa/lni) –

Im Landkreis Verden ist ein Haus nach einem Brand unbewohnbar. Am Dienstagabend sei einer Besucherin eines Einfamilienhauses in der Gemeinde Dörverden starker Rauch aufgefallen, woraufhin sie den Notruf gewählt habe, wie die Polizei mitteilte. Die Bewohner seien zu dem Zeitpunkt nicht im Haus gewesen.

Nach dem Notruf habe sich das Feuer schnell im Dachstuhl des Hauses ausgebreitet, konnte allerdings von der Feuerwehr eingegrenzt und gelöscht werden. Das Haus sei derzeit nicht bewohnbar, die genaue Schadenshöhe allerdings noch unklar. Eine Sprecherin der Polizei teilte mit, dass die Bewohner bei Familienangehörigen untergekommen sind.