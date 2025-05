Hilkenbrook (dpa/lni) –

Ein Feuer in einem Einfamilienhaus in Hilkenbrook (Landkreis Emsland) hat einen Schaden von 400.000 Euro verursacht. Laut der Polizei konnten sich alle fünf Personen, die sich in dem Haus befanden, rechtzeitig in Sicherheit bringen. Das Haus ist demnach nicht mehr bewohnbar. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler ist ein technischer Defekt bei einer Steckerleiste der Grund für den Ausbruch des Feuers in der Nacht zu Freitag gewesen.