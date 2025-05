Aurich (dpa/lni) –

Durch ein Feuer ist ein Einfamilienhaus in Aurich erst einmal unbewohnbar. Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro an dem Haus. Flammen und Löschwasser beschädigten das Gebäude. Der Brand war am Montagabend von einem Nachbar bemerkt worden, der die Feuerwehr alarmiert hatte. Die Bewohner des Hauses brachten sich selbst in Sicherheit. Es wurde niemand verletzt.