Einfamilienhaus in Tornesch brennt – ein Mensch vermisst

Tornesch (dpa/lno) –

Ein Einfamilienhaus ist in Tornesch in Brand geraten, die Feuerwehr sucht nach einem Bewohner. «Aktuell gehen wir von einer vermissten Person im Gebäude aus», sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Einsatzkräfte könnten derzeit das Haus nicht betreten, da sich das Feuer schon weit ausgebreitet habe. Zuvor hatte das «Hamburger Abendblatt» berichtet.

Nachbarn hatten gegen 9.40 Uhr den Rauch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. «Als wir ankamen, stieg bereits massiver Rauch aus dem Dachstuhl, die ersten Scheiben waren geborsten und da kamen auch schon die ersten Flammen raus.» Rund 60 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus zwei Ortschaften kämpfen seitdem von außen gegen das Feuer.