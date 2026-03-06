Einfamilienhaus in Hamburg-Langenhorn komplett ausgebrannt

Hamburg (dpa/lno) –

In der Nacht hat in Hamburg-Langenhorn ein Einfamilienhaus gebrannt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte, waren 49 Einsatzkräfte vor Ort, um das Gebäude zu löschen. Bei dem Einfamilienhaus handelt es sich um ein leerstehendes Haus, es wurden keine Menschen angetroffen. Nach rund viereinhalb Stunden waren die Löscharbeiten abgeschlossen. Die Brandursache ist nicht bekannt. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Zur Höhe des Schadens gibt es bislang keine Informationen.