Einfamilienhaus in Flammen – Bewohner verletzt

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Hamburg-Sasel ist ein Bewohner verletzt worden. Der Mann sei mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Als die Rettungskräfte am Nachmittag eintrafen, stand das Erdgeschoss in Vollbrand.

Nach dem Löschen der Flammen mussten die Feuerwehrleute das Dach öffnen, um an verbliebene Glutnester zu kommen. Zur Brandursache und Schadenshöhe konnte die Feuerwehr keine Angaben machen. Sie war mit rund 50 Kräften im Einsatz.