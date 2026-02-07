Einfamilienhaus gerät in Brand – 200.000 Euro Schaden

Garrel (dpa/lni) –

Bei einem Brand eines Einfamilienhauses in Garrel im Landkreis Cloppenburg ist nach Polizeischätzung ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden. Verletzt wurde bei dem Feuer am Freitagabend niemand, wie die Polizei mitteilte. Der Brand brach in der Heizungsanlage auf dem Dachboden aus und griff auf weitere Gebäudeteile über, teils brannte der Dachstuhl. Die Feuerwehr löschte den Brand. Als Ursache des Feuers wird ein technischer Defekt der Heizung angenommen.