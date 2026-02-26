Einfamilienhaus brennt – Sechsstelliger Schaden

Lohe-Rickelshof (dpa/lno) –

Im Kreis Dithmarschen ist ein Haus nach einem Brand unbewohnbar. Nach Angaben der Polizei brach in der Gemeinde Lohe-Rickelshof am späten Mittwochabend aus bisher unbekannten Gründen ein Feuer in dem Einfamilienhaus aus. Dabei habe sich niemand verletzt, da die Bewohner zur Zeit des Brandes nicht zu Hause gewesen seien. Allerdings sei das Haus nicht mehr bewohnbar. Die Polizei schätzte den Schaden auf eine sechsstellige Geldsumme.