Einfamilienhaus brennt – Ersthelfer verletzt

Neuhaus/Oste (dpa/lni) –

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Neuhaus an der Oste (Landkreis Cuxhaven) ist ein Ersthelfer verletzt worden. Der 23-Jährige erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer brach in der Nacht zu Sonntag aus bislang ungeklärter Ursache aus. In dem Haus befanden sich zwei Frauen im Alter von 19 und 53 Jahren. Sie konnten mit Hilfe des 23-Jährigen das Gebäude unverletzt verlassen. Der Sachschaden wird auf circa 300.000 Euro geschätzt.