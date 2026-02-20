Einfamilienhaus brennt aus – 350.000 Euro Schaden

Itzehoe (dpa/lno) –

Ein Einfamilienhaus ist in der Nacht in Dellstedt (Kreis Dithmarschen) vollständig ausgebrannt. Ob sich Menschen in dem Gebäude befanden, war laut Polizei zunächst unklar. Einsatzkräfte verhinderten, dass die Flammen auf ein benachbartes Wohnhaus übergriffen und brachten dessen Bewohner in Sicherheit, wie die Polizei mitteilte.

Der Schaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf rund 350.000 Euro. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt. Im Laufe des Vormittags wird die Brandstelle abgesucht.