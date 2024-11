Einfallstraße nach Hamburg wegen Unfalls gesperrt

Hamburg (dpa/lno) –

Die Horner Landstraße in Hamburg ist wegen eines Unfalls auf Höhe der U-Bahnhaltestelle Rauhes Haus in beide Richtungen gesperrt. Ein Lastwagen habe dort aus bisher ungeklärter Ursache am frühen Morgen eine Fußgängerbrücke gerammt, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Brücke ist ebenfalls gesperrt. Der U-Bahnverkehr ist den Angaben zufolge nicht betroffen. Da die Bahnbrücke allerdings auch leicht beschädigt wurde, soll diese ebenfalls von einem Statiker überprüft werden. Die Polizei riet, den Bereich rund um die Sperrung auf der Einfallstraße nach Hamburg weiträumig zu umfahren.

Der Lastwagenfahrer kam in ein Krankenhaus. Ob vorsorglich oder weil er verletzt war, gab der Polizeisprecher nicht an. Zuvor hatten Medien berichtet.