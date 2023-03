Eine Verletzte bei Brand in Keller in Lübecker Altstadt

Lübeck (dpa/lno) –

Bei einem Brand im Keller eines Hauses in der Lübecker Altstadt ist am Samstagabend eine Bewohnerin leicht verletzt worden. Das Feuer brach in einem Kellerverschlag im Untergeschoss des Hauses aus, dort geriet eine Heizung in Brand, wie ein Sprecher der Feuerwehr Lübeck am Sonntagmorgen sagte. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, das gesamte Haus musste jedoch aufgrund des entstandenen Rauchs evakuiert werden, wie es weiter hieß. Eine Frau erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde von Rettungssanitätern behandelt. Insgesamt seien etwa 50 Menschen im Lösch- und Rettungseinsatz gewesen.

Nachdem das Haus belüftet wurde, konnten alle Bewohner zurück in ihre Wohnungen. Warum das Feuer ausgebrochen sei, werde derzeit noch ermittelt, sagte ein Sprecher der Polizei Lübeck. Die Höhe des entstandenen Schadens sei derzeit ebenfalls noch nicht bekannt.